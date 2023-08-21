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14:16, 21 августа 2023Экономика

В России изъяли тысячи бутылок поддельной Pepsi

ФТС: на трассе «Кавказ» изъяли 12 тысяч бутылок поддельной Pepsi

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Представители мобильной группы Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли из фуры, ехавшей из Владикавказа в Таганрог, 12 тысяч бутылок газировки, на которые был незаконно нанесен логотип Pepsi, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники из Минеральных Вод пресекли оборот контрафакта, стоимость которого оценили в полтора миллиона рублей. Владельцам груза теперь грозит уголовная ответственность. Об их местонахождении, а также регионе производства напитка таможенники не сообщили.

Pepsi Co прекратила производство популярных газированных напитков Pepsi Cola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России в августе 2022 года. При этом компания, для которой Россия была третьим после США и Мексики рынком, объявила, что продолжит производить молочные продукты и детское питание.

Помимо этого, концерн запустил в стране продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и лимонада «Русский дар». На прилавках российских магазинов также встречаются напитки Pepsi, произведенные в соседних государствах, в частности Узбекистане.

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    Дмитрий Воронин
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