В Москве открылся новый фармацевтический комплекс

Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Денис Мантуров открыли новый фармацевтический комплекс на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде. Об этом глава столицы сообщил в Telegram-канале.

«В ОЭЗ формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. За пять лет совместными усилиями мы построили 8 фармацевтических предприятий, к 2027 году их будет 15», — подчеркнул градоначальник.

Завод компании «Р-Опра» разместили на площадке «Алабушево». На предприятии будут выпускать жизненно важные препараты для лечения астмы, онкологических, аутоимунных и других заболеваний.

Собянин отметил, что в первом полугодии 2023 года производство лекарственных препаратов в столице выросло на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее московскую библиотеку наборов данных для оценки и обучения искусственного интеллекта в сфере медицины расширили в полтора раза. Библиотека работает с 2022 года и пополняется ежемесячно.

