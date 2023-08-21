Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 21 августа 2023Россия

В Москве открылся новый фармацевтический комплекс

Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс

Фото: Unsplash

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Денис Мантуров открыли новый фармацевтический комплекс на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде. Об этом глава столицы сообщил в Telegram-канале.

«В ОЭЗ формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. За пять лет совместными усилиями мы построили 8 фармацевтических предприятий, к 2027 году их будет 15», — подчеркнул градоначальник.

Завод компании «Р-Опра» разместили на площадке «Алабушево». На предприятии будут выпускать жизненно важные препараты для лечения астмы, онкологических, аутоимунных и других заболеваний.

Собянин отметил, что в первом полугодии 2023 года производство лекарственных препаратов в столице выросло на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее московскую библиотеку наборов данных для оценки и обучения искусственного интеллекта в сфере медицины расширили в полтора раза. Библиотека работает с 2022 года и пополняется ежемесячно.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Названа наиболее вероятная причина происхождения COVID-19

    Москвичам спрогнозировали самую холодную ночь августа

    Врач назвал необычную причину боли в колене

    102-летняя футбольная фанатка раскрыла алкогольный секрет долголетия

    Подсчитан рост затрат на содержание автомобиля в России

    В Москве открылся новый фармацевтический комплекс

    Россияне пожаловались на плохие съемные квартиры

    Россиянкам назвали пять моделей необходимой каждой девушке обуви

    Раскрыта доля россиян с зарплатой выше средней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости