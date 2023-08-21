На Западе оценили изменение авиапарка ВСУ после получения F-16

Forbes: 61 истребитель F-16 поможет Киеву заменить половину советских самолетов

Получение Киевом 61 истребителя F-16 значительно изменит авиапарк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и даст возможность заменить половину советских самолетов. Об этом сообщает издание Forbes.

В сообщении говорится, что фронтовой парк Воздушных сил Украины насчитывает около 125 самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27. После начала специальной военной операции (СВО) Киев потерял 70 единиц, но смог восполнить потери за счет помощи западных стран.

По оценке издания, в распоряжении ВСУ находятся столько же самолетов, сколько было в феврале 2022 года. Таким образом, вместо замены самолетов Киев также может значительно увеличить свои Военно-воздушные силы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что украинской армии потребуется как минимум 400-500 истребителей F-16 для получения превосходства в воздухе, и на данный момент западные страны не обладают необходимым числом самолетов для поставки стране.