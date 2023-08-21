Владельцев гектаров в Арктике научат вести бизнес

Владельцев гектаров в Арктике научат вести строительство и бизнес

Для владельцев гектаров в Арктике запустят бесплатный образовательный курс по ведению строительства и бизнеса. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Проект «Академия участника программы "Гектар"» запустили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Слушателям расскажут про организацию сельского хозяйства, особенности управления бизнесом в индустрии туризма и особенности организации строительного процесса.

«Слушатели курса получат удостоверения установленного образца о повышении квалификации. Это сможет помочь нашим слушателям в реализации новых проектов на гектарах, в том числе проектов с использованием грантовых средств», — уточнила руководитель департамента КРДВ по реализации программы «Гектар» Юлия Тищенко.

Обучение начнется 15 сентября и продлится до 10 ноября, занятия будут проходить в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Ранее сообщалось, что россияне получили возможность подавать заявления на оформление арктического или дальневосточного гектара через «Госуслуги». Если по каким-то причинам участок не подошел, гражданин имеет право один раз отказаться от договора и получить вместо него другой земельный участок.

