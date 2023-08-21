Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 21 августа 2023Из жизни

Голые женщины среди подсолнухов затерроризировали семейную ферму

Daily Star: в Великобритании хозяева фермы пожаловались на голых посетительниц

Фото: Media Home / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании владельцы агротуристической фермы пожаловались на нашествие голых посетительниц, устраивающих фотосессии среди подсолнухов. Об этом сообщает Daily Star.

Хозяева фермы Stoke Fruit Farm на острове Хэйлинг в графстве Гэмпшир написали в социальных сетях, что любительницы фотографироваться голыми буквально затерроризировали их хозяйство. Они рассказали, что во время цветения подсолнухов на их ферму приезжает множество женщин, которые снимаются топлес на фоне цветов.

«Напоминаем всем, что у нас семейная территория. Пожалуйста, не раздевайтесь среди подсолнухов!» — гласит обращение к посетителям.

Владельцы Stoke Fruit Farm пояснили, что такие фотографии очень популярны в социальных сетях. «Я понимаю, что есть люди, которым нравится делать сомнительные фото для своих аккаунтов в соцсетях. И все же я прошу — будьте внимательны к тем, кто вас окружает», — написал директор фермы Сэм Уилсон.

Материалы по теме:
Без одежки встречают Семь локаций, где можно и нужно находиться голым
Без одежки встречаютСемь локаций, где можно и нужно находиться голым
27 апреля 2016
Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Грудью на защитуЗачем женщины раздевались в защиту своих прав
8 марта 2018

В 2022 году сотрудникам фермы также пришлось обращаться к поклонникам эротических фотосессий, после того как одна из «моделей» оставила на месте съемки свой бюстгальтер. В объявлении говорилось, что предмет нижнего белья «отправится в мусорное ведро», если его не заберут к концу дня.

Дирекция фермы попросила тех, кто все-таки хочет получить обнаженные фотографии, хотя бы не делать их во время массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Король Великобритании пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

    Психолог назвала способы вернуться к работе после секса на корпоративе

    Голые женщины среди подсолнухов затерроризировали семейную ферму

    Москвичи назвали сумму ежемесячного заработка

    В России выразили обеспокоенность антирыночными мерами Запада

    У голых землекопов обнаружили механизм устойчивости к старению

    В России появились государственные соседские чаты

    Российский боец рассказал о не разрывающихся снарядах ВСУ под Работино

    Военный назвал способное уничтожить истребители F-16 российское оружие

    Странная находка в школьной столовой вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости