В ВСУ назвали необходимое количество истребителей для преимущества над Россией

Спикер ВС ВСУ Игнат: Киеву нужно более 100 истребителей для преимущества над РФ

Украине понадобятся более 100 истребителей, чтобы заполучить преимущество в небе над Россией. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По мнению Игната, Киеву нужно около 128 истребителей — именно названное количество самолетов позволит заменить советский авиапарк.

«Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно-таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности», — высказался спикер.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.