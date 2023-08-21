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20:01, 21 августа 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили найденные мальчиком на пляже боеприпасы ВСУ

Росгвардия обезвредила в ДНР боеприпасы ВСУ, найденные мальчиком на пляже

Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы обезвредили кассетные боеприпасы, найденные на пляже в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасную находку обнаружил десятилетний мальчик и сообщил о ней сотрудникам ОМОН Росгвардии во время их дежурства по охране общественной безопасности.

Силовики обследовали пляж и изъяли три неразорвавшихся боевых элемента от кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня, применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они уничтожены в установленном порядке.

14 августа сообщалось, что в Луганской народной республике росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы при проверке информации, полученной от сотрудников контрразведки. Они изъяли из незаконного оборота свыше 50 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 360 тысяч различных боеприпасов и 50 килограммов взрывчатки.

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    Любовь Ширижик
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