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01:11, 21 августа 2023Ценности

19-летнюю дочь Хайди Клум заметили в бикини на яхте

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

19-летнюю манекенщицу заметили на юге Франции на судне ее отца — итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Знаменитость сфотографировали в оранжево-голубом бикини с распущенными волосами. При этом на лице инфлюэнсера отсутствовал макияж, а от аксессуаров она также отказалась. Среди прочего девушка надела солнцезащитные очки.

Клум проводила время на яхте вместе с приятелями.

В июле дочь Хайди Клум Лени показала фото в прозрачных штанах. На размещенном кадре она позировала, лежа на песке в прозрачных кружевных брюках черного цвета. Кроме того, ее образ дополняло коричневое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками с завязками на шее и спине и трусов, тонкие лямки которых модель тянула вверх руками.

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    Карина Черных
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