Названа причина неудач ВСУ при проведении лобовых атак

Капитан первого ранга Дандыкин: ВСУ не имеют ресурсов для лобовых атак

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ресурсов, в том числе живой силы и техники, для проведения лобовых атак. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Лобовые атаки, их еще называют мясными, — это когда сбрасывают с боевых машин людей, и они идут наступать на наши позиции. Соответственно, несут большие потери», — сказал он. Дандыкин уточнил, что это происходит на запорожском и донецком направлениях. По его словам, ВСУ пытаются применить такую тактику на купянском направлении.

«Конечно же, жалуются, что не хватает техники», — добавил он. Военный эксперт отметил, что недавно российские войска поразили 31 единицу техники ВСУ, применяемую для лобовых атак, на запорожском направлении. Ресурсы Киева из стратегического резерва тают, подчеркнул он. Дандыкин предположил, что ВСУ придется так или иначе переходить в оборону.

Ранее капитан первого ранга запаса рассказал, что украинской армии нужно минимум 400-500 истребителей F-16 для получения превосходства в воздухе. Кроме того, он отметил, что если самолеты и поставят Киеву, то они попадут в страну не раньше следующего года.