У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

TourDom: у отдыхающих в Сиде россиян украли деньги из номера отеля

У российских туристов, отдыхающих на популярном курорте Турции, украли деньги из номера отеля и обвинили их в случившемся. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Maya World Golf в Сиде. Россияне рассказали, что ситуация произошла в первый же день отпуска. Сразу после заселения соотечественники оставили вещи в номере и пошли осматривать отель и пляж.

Вернувшись в комнату через три часа, они обнаружили сумку в открытом виде и поняли, что находящиеся в ней 200 долларов (около 19 тысяч рублей) похищены. «Украли немного, но сам факт возмутителен, не успели приехать на отдых — настроение испорчено», — пояснили собеседники издания.

Россияне сразу же обратились с проблемой на ресепшен, однако сотрудники гостиницы не удивились произошедшему и даже не извинились. «Сразу сказали: "Сами виноваты. Можете, конечно, заявить в полицию, но это бесполезно: никто вам деньги не вернет", — добавили туристы. — Судя по реакции менеджера, можно предположить, что у них это не в первый раз».

Ранее российскую туристку, искусанную клопами, с угрозами выгнали из турецкого пятизвездочного отеля Kilikya Palace Göynük. По словам девушки, после обращения работники гостиницы якобы в грубой форме попросили ее немедленно выселиться, а в случае отказа пригрозили ей полицией.