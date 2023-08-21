Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 21 августа 2023Путешествия

У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

TourDom: у отдыхающих в Сиде россиян украли деньги из номера отеля

Фото: Vojtech Bruzek / Unsplash

У российских туристов, отдыхающих на популярном курорте Турции, украли деньги из номера отеля и обвинили их в случившемся. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Maya World Golf в Сиде. Россияне рассказали, что ситуация произошла в первый же день отпуска. Сразу после заселения соотечественники оставили вещи в номере и пошли осматривать отель и пляж.

Вернувшись в комнату через три часа, они обнаружили сумку в открытом виде и поняли, что находящиеся в ней 200 долларов (около 19 тысяч рублей) похищены. «Украли немного, но сам факт возмутителен, не успели приехать на отдых — настроение испорчено», — пояснили собеседники издания.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

Россияне сразу же обратились с проблемой на ресепшен, однако сотрудники гостиницы не удивились произошедшему и даже не извинились. «Сразу сказали: "Сами виноваты. Можете, конечно, заявить в полицию, но это бесполезно: никто вам деньги не вернет", — добавили туристы. — Судя по реакции менеджера, можно предположить, что у них это не в первый раз».

Ранее российскую туристку, искусанную клопами, с угрозами выгнали из турецкого пятизвездочного отеля Kilikya Palace Göynük. По словам девушки, после обращения работники гостиницы якобы в грубой форме попросили ее немедленно выселиться, а в случае отказа пригрозили ей полицией.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

    Россиянкам перечислили визуально омолаживающие стрижки

    На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

    Литовские фермеры испугались украинского зерна

    Роскомнадзор попытался купить оборудование для контроля связи и не смог

    В Госдуме предложили установить на каршеринге алкозамки

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на работе в салоне красоты

    В России изъяли тысячи бутылок поддельной Pepsi

    У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости