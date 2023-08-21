Россиянин избил сына на детской площадке и попал под следственную проверку

В Новосибирске следователи проводят проверку из-за избиения ребенка отцом

В Новосибирске следователи начали проверку по факту избиения ребенка на детской площадке в одном из районов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Жесткие методы воспитания сняли на видео местные жители и опубликовали в сети. На кадрах видно, как пьяный мужчина набросился с ремнем на сына из-за того, что мальчик ушел играть во двор без спроса. Мужчина унижал ребенка и кричал, что сдаст его в детский дом.

По некоторым данным, соседи семьи направили видео в центр социальной поддержки населения и полицию. Теперь по результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее безработный житель Колпинского района Санкт-Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника. Медики зафиксировали у мальчика сотрясение головного мозга, множественные ушибы груди, почек и ног.