Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:39, 21 августа 2023Силовые структуры

Россиянин избил сына на детской площадке и попал под следственную проверку

В Новосибирске следователи проводят проверку из-за избиения ребенка отцом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новосибирске следователи начали проверку по факту избиения ребенка на детской площадке в одном из районов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Жесткие методы воспитания сняли на видео местные жители и опубликовали в сети. На кадрах видно, как пьяный мужчина набросился с ремнем на сына из-за того, что мальчик ушел играть во двор без спроса. Мужчина унижал ребенка и кричал, что сдаст его в детский дом.

По некоторым данным, соседи семьи направили видео в центр социальной поддержки населения и полицию. Теперь по результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее безработный житель Колпинского района Санкт-Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника. Медики зафиксировали у мальчика сотрясение головного мозга, множественные ушибы груди, почек и ног.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом

    Лану Дель Рей обругали в сети за появление в белом платье на свадьбе подруги

    В Киеве задержали мужчину за поджог машин военнослужащих

    Крупный пожар на складе с краской в Подмосковье попал на видео

    В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

    В Москве спрогнозировали похолодание

    Пенсионерка из российского города лишилась жилья и денег из-за мошенников

    Названы долгосрочные риски поставленных на Украину кассетных боеприпасов

    Минпромторг отреагировал на сообщения о подорожании соды в России

    В России спрогнозировали подорожание эконом-такси

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости