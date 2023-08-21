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15:05, 21 августа 2023Россия

Еще три московские поликлиники заработали по-новому

Собянин объявил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще три московские поликлиники открылись после капитального ремонта и заработали по-новому. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поликлиники работают по новому московскому стандарту. Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями», — подчеркнул градоначальник.

Речь идет о головном здании Детской городской поликлиники №132 в Ново-Переделкино, третьем филиале диагностического центра №5 в Бибирево и детско-взрослой поликлинике в Северном Бутово.

В поликлиниках установили новейшую медицинскую технику — цифровые рентгенологические аппараты, офтальмологическое оборудование, аппараты УЗИ экспертного класса и другую аппаратуру. В общей сложности учреждения обслуживают свыше 82 тысяч детей и взрослых.

Ранее Собянин заявил, что все столичные поликлиники будут полностью модернизированы. Глава города отметил, что доступность высокотехнологичной медпомощи в Москве выросла в разы.

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    Варвара Родикова
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