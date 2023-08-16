Собянин анонсировал модернизацию всех поликлиник Москвы

Собянин: поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована

Поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована. Такие изменения анонсировал кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в штабе общественной поддержки, его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся — 100 процентов — поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам», — заявил Собянин, отметив, что город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник.

Он добавил, что Москва занимает достойное место по показателям медицины и здравоохранения не только в России, но и в мире, а доступность высокотехнологичной медпомощи в столице выросла в разы.

Ранее Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.