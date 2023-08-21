Стало известно о попытках ВСУ взять Работино с флангов

Глава центра «Царские волки» Рогозин: ВСУ пытаются взять Работино с флангов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются занять с флангов населенный пункт Работино на запорожском фронте, но Киев несет больше потери. Об этом заявил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

«Наши бойцы в селе, противник его плавно пытается обтекать по флангам», — сообщил он.

Уточняется, что специалисты центра в настоящее время работают на запорожском направлении. По словам Рогозина, подразделения армии Украины несут большие потери в личном составе и технике, включая западное вооружение.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «перемалывании» российскими военными ВСУ в Запорожской области. По его данным, войска России продолжают удерживать позиции в Работино.