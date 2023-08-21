Стало известно о попытках ВСУ взять Работино с флангов
Глава центра «Царские волки» Рогозин: ВСУ пытаются взять Работино с флангов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются занять с флангов населенный пункт Работино на запорожском фронте, но Киев несет больше потери. Об этом заявил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.
«Наши бойцы в селе, противник его плавно пытается обтекать по флангам», — сообщил он.
Уточняется, что специалисты центра в настоящее время работают на запорожском направлении. По словам Рогозина, подразделения армии Украины несут большие потери в личном составе и технике, включая западное вооружение.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «перемалывании» российскими военными ВСУ в Запорожской области. По его данным, войска России продолжают удерживать позиции в Работино.