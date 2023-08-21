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01:39, 21 августа 2023Мир

Украинские беженцы возмутились решением властей Ирландии об их питании

SW: украинских беженцев возмутил отказ властей Ирландии кормить их бесплатно

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские беженцы, проживающие в одном из ирландских отелей, подняли бунт после решения властей страны обязать их платить за питание. Об этом рассказала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.

По новым правилам, украинские беженцы должны платить за питание по десять евро за взрослого и пять за ребенка, пояснила журналистка. Она отметила, что это требование привело в негодование украинцев, размещенных в отеле Breaffy Woods неподалеку от Каслбара.

Сообщается, что беженцы обратились к генеральному директору отеля Уилсону Берду, подчеркнув, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости. «Дирекция отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, это можно расценивать как дискриминацию», — говорится в их письме.

Ирландские власти отреагировали на недовольство украинцев, объяснив им, что плата за еду обязательна, а руководство отеля следует новым инструкциям. «Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье», — цитирует правительство издание.

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    Марина Совина
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