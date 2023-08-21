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07:23, 21 августа 2023Россия

Россияне выбрали лучших и худших правителей в истории страны

«Ъ»: россияне назвали Петра I, Екатерину II и Иосифа Сталина лучшими правителями
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне выбрали лучших и худших правителей в истории страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования исследовательской группы Russian Field.

Самые популярными в России были выбраны Петр I и Екатерина II (82 и 71 процент соответственно), замыкает тройку лидеров Иосиф Сталин (65 процентов). При этом авторы опроса ожидали, что советский вождь займет лидирующую позицию, и называют результат исследования сенсацией.

Антирейтинг возглавили Борис Ельцин (19 процентов) и Михаил Горбачев (17 процентов).

В 2019 году большинство россиян заявили, что не хотели бы жить в эпоху Сталина. Соответствующее желание выразили пять процентов опрошенных. Отмечается, что 40 процентов граждан хотят видеть себя гражданами современной России. Еще 37 процентов респондентов рассказали, что хотели бы вернуться в эпоху Леонида Брежнева.

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    Марина Совина
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