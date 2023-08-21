В России спрогнозировали подорожание эконом-такси

В Госсовете поддержали требование об автомобилях такси российской сборки

В Государственном совете России, возглавляемом президентом Владимиром Путиным, поддержали закон, дающий право правительству страны требовать от такси использовать для работы автомобили российской сборки. Об этом со ссылкой на протокол заседания комиссии по транспорту Госсовета пишут «Ведомости».

В документе сказано, что «законопроект способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению». Основная идея закона, разработанного главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, состоит в стимулировании спроса таксопарков на продукцию отечественного автопрома.

С подобным предложением к кабмину он обратился еще в начале года, а в апреле по итогам президиума Госсовете Путин поручил правительству рассмотреть вопрос локализации автомобилей такси и каршеринга с учетом возможного объема производства. Однако представители отрасли отреагировали на инициативу негативно, ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) спрогнозировала среди возможных негативных эффектов закона рост цен и снижение доступности перевозок для населения. При этом российские машины экономкласса подорожали за последнее время на 70-80 процентов, заявили в НСТ.

Нормативы по локализации автомобилей для такси предлагается установить с 1 января 2024 года, первоначально он будет составлять 1000 баллов. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что это невысокий уровень, так как только за счет локальной сварки и окраски кузова можно заработать 900 баллов. Однако сейчас превышает эту отметку локализации только продукция «АвтоВАЗа», УАЗа и тульского предприятия китайской марки Haval.

По мнению эксперта, в первую очередь это будет означать дефицит машин для самого массового сегмента такси — «эконом», так как под новые требования не попадут автомобили, собираемые на предприятии «Автотор» (китайские BAIС, Kaiyi, SWM, JMC), автомобили «Москвич» и Evolute. Это неизбежно приведет к росту цен на услуги такси, добавил он.

Ранее эксперт по городскому транспорту Роберт Ян заявил, что рост цен на такси в России вызван рядом факторов, включая значительное удорожание автомобилей и их обслуживания. По его словам, перевозчики вынуждены увеличивать стоимость своих услуг для компенсации роста затрат, подстраиваясь под новые рыночные условия. При этом на кратное же увеличение цен перевозчики пойти не могут, это привело бы к резкому оттоку клиентов, отметил специалист.