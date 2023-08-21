Россиянкам назвали устаревшую пляжную одежду

Дизайнер Терентьев назвал полупрозрачные палантины устаревшей пляжной одеждой

Дизайнер Артем Терентьев назвал россиянкам устаревшую пляжную одежду. Его комментарий публикует портал «Городовой».

Так, из моды вышли полупрозрачные палантины. По словам эксперта, особо популярный несколько лет назад предмет гардероба в настоящее время считается признаком плохого вкуса.

В то же время среди купальников специалист выделил слитные модели, которые позволяют равномерно загореть благодаря тому, что пропускают солнечные лучи. «Всегда актуальны раздельные купальники в одном цвете — белые, черные, бежевые», — добавил собеседник издания.

Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень. Так, в грядущем сезоне свою актуальность утратят пальто с пышным низом и меховым воротником. Кроме того, немодными станут варианты из плюша и пальто-рубашки.