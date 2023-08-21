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15:24, 21 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали устаревшую пляжную одежду

Дизайнер Терентьев назвал полупрозрачные палантины устаревшей пляжной одеждой

Фото: Greg Johnston / Globallookpress.com

Дизайнер Артем Терентьев назвал россиянкам устаревшую пляжную одежду. Его комментарий публикует портал «Городовой».

Так, из моды вышли полупрозрачные палантины. По словам эксперта, особо популярный несколько лет назад предмет гардероба в настоящее время считается признаком плохого вкуса.

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В то же время среди купальников специалист выделил слитные модели, которые позволяют равномерно загореть благодаря тому, что пропускают солнечные лучи. «Всегда актуальны раздельные купальники в одном цвете — белые, черные, бежевые», — добавил собеседник издания.

Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень. Так, в грядущем сезоне свою актуальность утратят пальто с пышным низом и меховым воротником. Кроме того, немодными станут варианты из плюша и пальто-рубашки.

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    Алина Гостева
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