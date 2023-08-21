В Сенате США рассказали о подталкивании к новой холодной войне

Сенатор Сандерс: «ястребы» в Вашингтоне подталкивают США и КНР к холодной войне

«Ястребы» (сторонники курса на эскалацию и применение силы во внешней политике — прим. «Ленты.ру») из Вашингтона подталкивают США и Китай к началу новой холодной войны. Об этом рассказал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в своей колонке для Guardian.

По мнению сенатора, США и Китаю необходимо совместно бороться с изменением климата. «Сотрудничество, необходимое для устранения этой экзистенциальной угрозы, подрывается "ястребами" как в Соединенных Штатах, так и в Китае, которые подталкивают нас к катастрофической холодной войне», — пишет Сандерс.

Политик сравнил изменение климата с Карибским ракетным кризисом, отметив, что разногласия тех лет не помешали лидерам «предпринять смелые попытки снизить напряженность, опасаясь глобального уничтожения».

В качестве конкретных мер преодоления кризиса, Сандерс предложил «радикальное переосмысление геополитики», сократить военные бюджеты и потратить сэкономленные средства на развитие альтернативных источников энергии, а также оказать финансовую поддержку развивающимся странам, страдающим от глобального потепления.

Ранее в США призвали КНР совместно бороться с климатическими изменениями. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, она и президент Джо Байден считают, что несмотря на то, что между Пекином и Вашингтоном существуют разногласия, в их интересах «вывести отношения на более верный путь и поддерживать линии связи».