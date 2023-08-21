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12:35, 21 августа 2023Бывший СССР

Штурмовые группы ВСУ провели безуспешную атаку у села Вербовое

Балицкий: ВСУ провели безуспешную атаку у села Вербовое в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели атаку в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое», — написал он, уточнив, что противник был уничтожен в результате стрелкового боя.

Балиций также рассказал, что украинские военные пытались в лесополосе замаскировать реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», но по ней было нанесено огневое поражение.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ ежедневно подводят силы на запорожский участок фронта и посылают в бой пехотные группы. «Каждый день подходят новые, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем», — заявил военный.

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    Алевтина Запольская
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