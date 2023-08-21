Власти напомнили о незаконности экскурсий по коллекторам Москвы

Московский департамент ЖКХ напомнил о незаконности экскурсий по коллекторам

Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы являются незаконными, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ, пишет РИА Новости.

«Любые публикации в сети интернет о возможности посещения водосточных коллекторов в составе экскурсионных групп являются недостоверной информацией, вводящей в заблуждение пользователей, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что водосточные системы предназначены для транспортировки собираемого с городских территорий поверхностного стока воды. Помимо того, в пресс-службе напомнили, что нахождение посторонних лиц внутри коллекторов запрещено, а несанкционированное проникновение туда наказывается административным штрафом.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

Опытные московские диггеры рассказали «Ленте.ру», что даже небольшой дождь может быть опасен для тех, кто находится в дренажном коллекторе. В случае неблагоприятного прогноза организаторы должны предупреждать об этом участников похода и отменять мероприятие, либо переносить его на другой день.