Президент Бразилии поддержал расширение БРИКС

Президент Бразилии Лула да Силва поддержал расширение БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал расширение объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС). Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, что на на саммите в Йоханнесбурге будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран», — заявил политик.

Бразильский лидер отметил, что БРИКС не хочет противопоставлять себя объединениям стран «Большой семерки» и «Большой двадцатки». По его словам, в случае с БРИКС речь идет о создании нового эффективного блока для взаимодействия развивающихся государств.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Помимо лидеров стран-участников объединения в саммите БРИКС примут участие более 30 стран. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже прилетел в ЮАР.

