Realme выпустит смартфон с функцией настройки мощности

Смартфон Realme GT5 получит настройки изменения частоты процессора

Пользователи нового смартфона Realme получат возможность регулировать производительность устройства. Об этом в своем аккаунте на Weibo рассказал известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Автор заметил, что Realme GT5 «из коробки» получит функцию, которая позволит менять настройки процессора. Пользователи смогут настраивать частоту чипа, переводя аппарат в режим максимальной производительности или экономии энергии. В Realme также подтвердили планы на выпуск подобного девайса.

Из сообщения инсайдера стало известно, что GT5 будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2. Специалист объяснил, что владельцы гаджета смогут менять мощность процессора в зависимости от задачи — например, повышать частоту работы чипа в случае запуска ресурсоемких игр и прочих приложений.

Журналисты издания Android Authority обратили внимание, что Realme GT5 может оказаться первым подобным устройством на рынке. В настоящий момент для того, чтобы менять частоту процессора на смартфоне, нужен специальный root-доступ. Realme GT5 должен получить 24 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, анонс телефона ожидается 28 августа.

В середине августа компания Realme начала продажи смартфона C53 на российском рынке. Отличительной особенностью гаджета стала «мини-капсула» — специальная анимация в верхней части дисплея устройства.