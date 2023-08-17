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14:54, 17 августа 2023Наука и техника

Realme выпустила смартфон с аналогом Dynamic Island у iPhone

Realme выпустила смартфон C53, который имеет аналог Dynamic Island у iPhone

Фото: Realme

Realme начала продажи смартфона C53 на российском рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

Отличительной особенностью устройства стала «мини-капсула» — специальная анимация в верхней части дисплея смартфона. С ее помощью на экране девайса появляются уведомления, сообщения о состоянии аккумулятора и прочие данные. В конце февраля журналисты издания 9to5Google обратили внимание на данную деталь, отметив, она аналогична вырезу Dynamic Island, который получили iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Аппарат также оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном, процессором Unisoc Tiger T612, 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон имеет 50-мегапиксельную камеру со вспомогательным сенсором разрешением 0,3 мегапикселя. Выпущенный девайс умеет записывать видео разрешением 1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду.

Realme C53 вышел с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 33 ватта. На российском рынке модель оценили в 13 999 рублей.

Ранее аналитики DSCC рассказали, что iPhone 14 вышел в лидеры по продажам среди всех смартфонов, имеющих экран OLED или AMOLED. В топ-3 также попали iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max.

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    Андрей Ставицкий
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