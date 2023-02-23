Китайский производитель скопировал новый iPhone

Realme показала смартфон с аналогом Dynamic Island у iPhone 14 Pro

Realme готовит смартфон с дизайном в стиле iPhone 14 Pro. Об этом сообщает издание 9to5google.

Журналисты обратили внимание на публикацию в Twitter представителя китайского производителя смартфонов Realme Мадхава Шета. В своем блоге менеджер компании показал будущий аппарат бренда с прямоугольным экранным вырезом, на который будет выводиться различная вспомогательная информация — зарядка, сообщения, прочие уведомления.

По словам журналистов медиа, дизайн будущего смартфона крайне напоминает таковой у iPhone 14 Pro, который получил интерактивный вырез Dynamic Island — фактически китайская компания скопировала данный элемент у Apple. Аналог Dynamic Island у Realme получил название Mini Capsule («Мини-капсула»). Позже Мадхав Шет удалил свой твит.

«Dynamic Island — умная идея, и было неизбежно, что некоторые производители Android скопируют ее в свое время», — отметили авторы. Специалисты напомнили, что Realme входит в корпорацию Oppo, поэтому, скорее всего, в ближайшее время производитель выпустит не один аппарат с новым экранным вырезом.

Ранее журналисты 9to5mac раскрыли дизайн iPhone 15. По информации авторов, телефон сохранит Dynamic Island, а также получит корпус в стиле iPhone 5c и сенсорные кнопки.