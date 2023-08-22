Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном черно-белом снимке 56-летняя артистка позировала, присев на стол, на котором стоял прозрачный бокал с напитком. При этом она надела закрытый купальник без лямок с принтом «горох» и мюли на каблуках и взяла в руки солнцезащитные очки.

Звезда отметила, что автором снимка выступила ее 22-летняя дочь Ульяна Добровская. «В кибитке у моря с личным фотографом Улей (она за кадром)», — подписала пост знаменитость.

Ранее в августе папарацци засняли американскую актрису и бывшую модель Деми Мур в купальнике во время отдыха в Греции. На размещенных снимках 60-летняя звезда запечатлена на яхте своих друзей Андреаса и Афанасии Стеггос. Знаменитость надела голубое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками на тонких лямках и трусов с завязками с заниженной талией.