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18:26, 22 августа 2023Экономика

Путин оценил состояние экономики России

Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

По итогам 2022 года российская экономика оказался в топ-5 самых крупных экономик мира. Об этом заявил президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, — Россия по итогам 2022 года (...) вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — оценил состояние российской экономики лидер государства.

Путин указал, что, по данным Всемирного банка, Россия в расчетах ВВП по паритету покупательной способности уступила лишь США, Китаю, Индии и Японии.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам второго квартала 2023 года отечественная экономика выросла на 4,9 процента в годовом выражении, что стало первым за год квартальным увеличением ВВП. Строительная отрасль оказалась среди тех, что прибавили больше всего, — она увеличилась на 9,8 процента. Также среди лидеров числятся пассажирооборот (плюс 19,8 процента), оптовый товарооборот (12,5 процента) и обрабатывающие производства (11,3 процента).

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    Варвара Кошечкина
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