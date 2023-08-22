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18:10, 22 августа 2023Силовые структуры

Трое россиян похитили мужчину и требовали от него полтора миллиона рублей выкупа

В Электроуглях суд арестовал троих мужчин, обвиняемых в похищении человека

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Электроуглях суд арестовал троих мужчин по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, 10 июля похитители избили своего знакомого, запихнули его в машину и вывезли в неизвестное место, где незаконно удерживали и требовали от него полтора миллиона рублей выкупа. В какой-то момент мужчина смог сбежать и обратиться в полицию.

Силовики установили местоположение обвиняемых, после чего пострадавший связался с похитителями и пообещал им отдать часть вымогаемой суммы. При передаче денег мужчин задержали.

Ранее в Каменске-Уральском мужчина похитил девятилетнюю дочку соседей и насильно удерживал ее в своей квартире.

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    Варвара Митина
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