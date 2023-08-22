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04:01, 22 августа 2023Россия

Путин назвал российский флаг символом единства

Путин в поздравлении с Днем Государственного флага назвал его символом единства

Фото: Sputnik / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с праздником — Днем Государственного флага России. Он назвал флаг символом единства в видеообращении, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности», — сказал глава страны. Он подчеркнул, что с бело-сине-красным флагом, поднятым вновь 22 августа 1991 года, Россия преодолела немало испытаний и смогла восстановить свой суверенитет.

Ранее инсталляции в честь Дня флага анонсировали в десяти городах России. Желающие смогут выбрать слова, ассоциирующиеся с цветами российского триколора, а также создать арт-контент и увидеть динамичные 3D-анимации.

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    Александра Синицына
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