Стилист раскрыл способы выглядеть моложе женщинам с седыми волосами

Стилист Эмир посоветовал выбирать короткую прическу женщинам с седыми волосами

Стилист Инанч Эмир и креативный директор салона красоты Inanch London раскрыл способы выглядеть визуально моложе женщинам с седыми волосами. Соответствующий материал публикует Express.co.uk.

По словам эксперта, седые локоны при правильном уходе и подходящей стрижке не станут прибавлять возраст. По этой причине собеседник издания посоветовал выбирать короткую хаотичную прическу. «Добавьте глубину и многослойность, чтобы подчеркнуть черты лица», — уточнил он.

При этом Эмир заявил, что длинные волосы, которые просто свисают, зрительно состарят женщину. «Вам стоит добавить немного объема! Если волосы начинают истончаться или выпадать, почему бы не прикрепить немного накладных волос, которые сделают вас моложе!» — предложил стилист.

Помимо этого, мужчина напомнил о важности подходящего домашнего ухода за прядями. Кроме того, убрать тусклость и добавить яркости волосам поможет тонирование, продолжил Эмир. «Если вы хотите добавить немного блеска и осветлить естественную седину, попробуйте фиолетовый шампунь или яркий тонер», — порекомендовал эксперт.

Ранее в августе парикмахер Рэйчел Валентайн перечислила пять популярных привычек, которые портят волосы. В первую очередь инфлюэнсерша заявила, что голову нужно мыть дважды. Помимо этого, она уточнила, что перед нанесением кондиционера важно вытереть волосы полотенцем.