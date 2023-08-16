Парикмахер перечислила пять портящих волосы привычек

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии перечислила пять популярных привычек, которые портят волосы. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом rachelvalentinehair заявила, что голову нужно мыть дважды. Помимо этого, она уточнила, что перед нанесением кондиционера важно вытереть волосы полотенцем. «Даже если у вас нет поблизости полотенца, просто выжмите лишнюю воду, прежде чем наносить средство. Так будет эффективнее», — объяснила она.

Среди прочего Валентайн отметила, что мокрые волосы нельзя собирать, поскольку может испортиться их структура. При этом она также призвала избегать тугих причесок, таких как конские хвосты и пучки.

В заключение парикмахер посоветовала использовать мягкие резинки или заколку-крокодил, чтобы не повредить качество волос.

Ранее в августе стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос. В первую очередь эксперт отметил, что использования одного шампуня недостаточно. Помимо этого, собеседник издания посоветовал применять маски с протеинами шелка или пшеницы с восстанавливающим эффектом.