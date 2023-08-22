Мужчина сорвал джекпот в лотерею и месяц не знал об этом

UPI: житель США стал миллионером и узнал об этом через месяц

Житель американского штата Юта сорвал джекпот в лотерею и узнал, что стал миллионером, только через месяц после розыгрыша. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дж. Рефуджио Гонсалез Альмейда регулярно участвует в лотерее. Однажды, не выиграв главный приз, мужчина решил вернуться в магазин на следующий день, чтобы купить еще билеты.

«Лотерея — мое хобби. Когда я не выиграл в пятницу, я решил, что мне нужен билет на следующий день. Так что в субботу я вернулся и купил по одному билету каждого вида», — сказал Альмейда.

Американец решил проверить результаты розыгрыша только через месяц. Один из них принес ему выигрыш в два доллара (187 рублей), другой — восемь долларов (750 рублей). А затем продавец отсканировал еще один билет и сказал, что мужчине нужно обратиться в штаб-квартиру лотереи.

Числа в билете мужчины совпали с первыми пятью номерами и принесли ему выигрыш в три миллиона долларов (281 миллион рублей). Победитель сказал, что планирует положить деньги на депозитный счет в банке.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Ингем, штат Мичиган, разбогател и сутки не знал об этом, так как забыл о купленном лотерейном билете. Счастливчик подчеркнул, что приз позволит ему закончить ремонт в доме и помочь семье.

