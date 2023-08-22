На поджигателя мобильного пункта в российском городе завели дело

Поджигатель мобильного пункта в Кирове стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное в отношении 45-летнего жителя Кирова, который поджег мобильный пункт отбора на военную службу. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина стал фигурантом дела по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России.

Вечером 17 августа кировчанин пришел к мобилизационной палатке, установленной на улице Лепсе. Спрятав лицо под футболкой, он совершил поджог, после чего снял происходящее на видео и разослал его знакомым.

Полиция его задержала и составила административный протокол о мелком хулиганстве, но позже силовики завели на него дело.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину за поджог отдела полиции.