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10:10, 22 августа 2023Силовые структуры

На поджигателя мобильного пункта в российском городе завели дело

Поджигатель мобильного пункта в Кирове стал фигурантом уголовного дела

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное в отношении 45-летнего жителя Кирова, который поджег мобильный пункт отбора на военную службу. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина стал фигурантом дела по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России.

Вечером 17 августа кировчанин пришел к мобилизационной палатке, установленной на улице Лепсе. Спрятав лицо под футболкой, он совершил поджог, после чего снял происходящее на видео и разослал его знакомым.

Полиция его задержала и составила административный протокол о мелком хулиганстве, но позже силовики завели на него дело.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину за поджог отдела полиции.

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    Любовь Ширижик
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