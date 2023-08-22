Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 22 августа 2023Россия

Появились последние прижизненные кадры с пропавшими в Москве диггерами

Baza опубликовала последнее видео с пропавшими в Москве диггерами перед спуском

В сети появились последние прижизненные кадры с диггерами, пропавшими в подземных коллекторах Москвы. Видео опубликовал Baza в Telegram-канале.

На записи с уличной камеры наблюдения видно, как после 14:00 участники экскурсии встречаются недалеко от театра Дурова, переодеваются и уходят в сторону памятника Толбухину, где расположен спуск в коллекторы.

Как пишет издание, именно это видео помогло определить, что в составе группы было восемь человек.

Ранее стало известно, что тела всех пропавших диггеров были найдены в Москве-реке и коллекторе в центре столицы.

Группа диггеров из восьми человек пропала в подземных коммуникациях Москвы 20 августа, когда на столицу обрушился мощный ливень, что привело к резкому подъему уровня воды в коллекторах под столицей. Связь с участниками экскурсии оборвалась примерно через час после спуска под землю. В своем последнем сообщении гид группы Константин Филиппов сообщил коллеге, что начался дождь, и спросил о возможности подняться на поверхность в районе станции метро «Трубная».

Материалы по теме:
Диггеры спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?
Диггеры спустились в водные тоннели под Москвой и пропали.Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?
21 августа 2023
Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их тела начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?
Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень.Их тела начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?
21 августа 2023

В ходе расследования уголовного дело в Санкт-Петербурге полиция задержала Александра Кима, генерального директора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве. Также был задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас. Ему предъявили обвинение.

В беседе с «Лентой.ру» опытные диггеры объяснили, что организаторы экскурсии, зная о надвигающемся на Москву ливне, должны были предупредить об этом клиентов и перенести спуск, вернув деньги. По их словам, даже небольшой дождь может быть опасен для тех, кто находится в дренажном коллекторе.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

    В России назвали создание единой валюты одной из тем саммита БРИКС

    Сорвавший с российских подростков Z-нашивку получил 12 суток ареста

    Эксперт Минздрава оценил прекращение поставок в Россию препарата от гепатита С

    Женщины назвали привлекающие с первого взгляда мужские черты

    На Украине рассказали о запрете иностранным журналистам посещать линию фронта

    Названо число рискующих обрушиться от землетрясения в Стамбуле домов

    Российский полковник оценил влияние поставок Украине ракет Taurus на ход СВО

    Три злобные выдры укусили известную актрису за ягодицу

    Украинский военный заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости