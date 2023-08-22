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13:37, 22 августа 2023Моя страна

Охранник потратил 2,8 миллиона рублей на строительство набережной в Татарстане

Охранник Рустам Зиатдинов построил новую набережную в Татарстане за свой счет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В селе Верхний Пшалым Арского района (Республика Татарстан) охранник-блогер Рустам Зиатдинов потратил 2,8 миллиона рублей на строительство новой набережной. Об этом сообщает KP.RU.

55-летний мужчина выполнил работы своими руками. По его словам, за последние годы на реке Пшалымка в его родном селе скопилось очень много мусора, а сорняки разрослись и не давали прохода. «22 августа прошлого года я решил облагородить набережную. Для этого убрал весь мусор и начал копать землю под пруд. После чего поставил мост, соединяющий улицы Ленина и Тукая, чтобы люди по нему ходили», — рассказал Зиатдинов.

Извсетно, что в этом деле ему помогли сын, племянник, односельчанин и местный мулла. Таким образом, у реки появился пруд, в который запустили красных рыбок, чтобы они создавали благоприятные условия для развития флоры и фауны. «Дамба, пруд и все за мой счет. Мне не жалко денег, ведь мой покойный отец построил мечеть в родном селе. Глядя на него, я тоже решил сделать что-то хорошее, и облагородил набережную», — поделился блогер.

Ранее в августе сообщалось, что в центре Челябинска, по обеим сторонам улицы Свободы, появились новые пешеходные зоны.

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    Карина Черных
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