Российские войска отбили четыре атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны: на запорожском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Российские военнослужащие отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил 22 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска попытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области, уточнили в министерстве. В наступательных действиях со стороны противника был задействован личный состав 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

По украинским войскам были нанесены авиационные и артиллерийские удары. За сутки на указанном направлении было уничтожено более 125 украинских солдат. Также ВСУ потеряли пять единиц бронетехники.

Кроме того, за прошедшие сутки были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. При этом потери противника составили до 235 человек.