Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

«Работа.ру»: июль, октябрь и август названы выгодными месяцами для отпуска

Июль, октябрь и август названы самыми выгодными для отпуска в 2024 году. Такими данными поделилась с «Известиями» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По словам эксперта, наибольшее количество рабочих дней будет именно в указанных месяцах (по 22-23), в связи с чем за них больше заплатят. Если же в месяце много праздничных и выходных дней, то рабочие будут стоить меньше, и уходить в отпуск в это время будет невыгодно. К таким месяцам относятся январь, в котором 17 рабочих дней, июнь (19 дней), февраль, март и май (по 20 дней).

Ранее стало известно, что в июле пятеро россиян забронировали номер в пятизвездочном отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней. Поездка обошлась им в 3,7 миллиона рублей и стала самым дорогим зарубежным отпуском россиян в этом месяце. Вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции. За 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием семья из двух взрослых и двух детей заплатила 1,5 миллиона рублей.