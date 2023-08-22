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16:49, 22 августа 2023Путешествия

Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

«Работа.ру»: июль, октябрь и август названы выгодными месяцами для отпуска

Фото: «Лента.ру»

Июль, октябрь и август названы самыми выгодными для отпуска в 2024 году. Такими данными поделилась с «Известиями» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По словам эксперта, наибольшее количество рабочих дней будет именно в указанных месяцах (по 22-23), в связи с чем за них больше заплатят. Если же в месяце много праздничных и выходных дней, то рабочие будут стоить меньше, и уходить в отпуск в это время будет невыгодно. К таким месяцам относятся январь, в котором 17 рабочих дней, июнь (19 дней), февраль, март и май (по 20 дней).

Ранее стало известно, что в июле пятеро россиян забронировали номер в пятизвездочном отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней. Поездка обошлась им в 3,7 миллиона рублей и стала самым дорогим зарубежным отпуском россиян в этом месяце. Вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции. За 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием семья из двух взрослых и двух детей заплатила 1,5 миллиона рублей.

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    Зарина Дзагоева
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