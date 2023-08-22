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18:39, 22 августа 2023Экономика

Путин дал поручения по программе сбережений для россиян

Путин попросил ЦБ и правительство сделать программу сбережений россиян удобной

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство страны сделать удобной и надежной для граждан программу долгосрочных сбережений, которая заработает с 2024 года. Соответствующее заявление главы государства цитирует РИА Новости.

Также Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил кабмин установить в этой связи конкретные ключевые показатели на следующий год.

Внесенную правительством программу долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе ранее одобрили российские депутаты.

При этом типе вложений право на выплаты участники получат только через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Сами выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, со сроком не менее десяти лет. Забрать средства без потери процентов разрешат в случае чрезвычайных жизненных ситуаций, например, при оплате дорогостоящего лечения или потере кормильца.

Россияне, заключившие договоры в первые три года работы программы, смогут в течение такого же срока получить софинансирование от государства. При взносах на сумму не менее двух тысяч рублей в год государство добавит по рублю на каждый рубль при доходе до 80 тысяч рублей в месяц, 0,5 рубля при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей и 0,25 рубля при более высоком заработке. В год господдержки можно будет получить не более чем на 36 тысяч рублей.

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    Дмитрий Воронин
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