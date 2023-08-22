Пьяные россияне застряли в русле горной реки в Сочи

МЧС России: двое пьяных туристов застряли в русле горной реки Мзымта в Сочи

Двое российских туристов в состоянии алкогольного опьянения застряли в русле горной реки Мзымта в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

49-летний пьяный мужчина упал с парапета в русло реки на улице Набережной. Россиянину не удалось выбраться на сушу, поэтому ему потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренной службы. Мужчина рассказал им, что стоял на скользкой плите, расположенной под уклоном, и упал на камень в реке.

В результате падения мужчина получил травмы и ушибы. «Его друг, пытаясь помочь, спустился за ним, — говорится в сообщении. — Самостоятельно выбраться наверх они не смогли».

Спасатели эвакуировали отдыхающих при помощи альпинистского снаряжения. По данным представителей МЧС, травмированный турист был передан врачам скорой помощи.

Ранее в августе двое российских парапланеристов провисели над обрывом на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии несколько часов и были спасены.

