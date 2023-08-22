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17:30, 22 августа 2023Путешествия

Пьяные россияне застряли в русле горной реки в Сочи

МЧС России: двое пьяных туристов застряли в русле горной реки Мзымта в Сочи

Фото: : Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Двое российских туристов в состоянии алкогольного опьянения застряли в русле горной реки Мзымта в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

49-летний пьяный мужчина упал с парапета в русло реки на улице Набережной. Россиянину не удалось выбраться на сушу, поэтому ему потребовалась помощь спасателей.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренной службы. Мужчина рассказал им, что стоял на скользкой плите, расположенной под уклоном, и упал на камень в реке.

В результате падения мужчина получил травмы и ушибы. «Его друг, пытаясь помочь, спустился за ним, — говорится в сообщении. — Самостоятельно выбраться наверх они не смогли».

Спасатели эвакуировали отдыхающих при помощи альпинистского снаряжения. По данным представителей МЧС, травмированный турист был передан врачам скорой помощи.

Ранее в августе двое российских парапланеристов провисели над обрывом на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии несколько часов и были спасены.

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    Фариза Бацазова
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