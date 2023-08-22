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14:38, 22 августа 2023Моя страна

В Волгоградской области пройдет сырный фестиваль

Фестиваль «Елань — столица сыра» пройдет 26 августа в Волгоградской области

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Вологодской области 26 августа пройдет сырный фестиваль «Елань — столица сыра». Как уточняет со ссылкой на администрацию Еланского района KP.RU, гостей фестиваля в этот день ждет насыщенная программа с мастер-классами и концертами, конкурсами и ярмарками, а также дегустация более 60 сортов сыра.

Отмечается, что главной площадкой фестиваля станет площадь перед Районным дворцом культуры «Юбилейный».

На ярмарке будет представлена продукция не только местных сыроделов, но и из Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Брянской и Московской областей, а также с Кубани.

Завершит фестиваль концерт, кульминацией которого станет фейерверк. Салют в Елани начнется в 21.00.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пройдет третий фестиваль «Рок над Амуром». Мероприятие состоится в субботу, 26 августа. Отмечается, что в городе соберутся известные исполнители, местные коллективы, а также группы из других регионов Дальнего Востока.

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    Варвара Кошечкина
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