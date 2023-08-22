69-я параллель
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10:46, 22 августа 202369-я параллель

Полярники развернули в Арктике огромный триколор и попали на видео

В Арктике в честь Дня флага развернули триколор площадью в 1423 квадратных метра

В Арктике в честь Дня Государственного флага России России развернули триколор площадью в 1423 квадратных метра. Мероприятие с участием полярников попало на видео, его кадры публикует Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы ученые смогли поучаствовать в праздновании, был задействован вертолет Ка-32. Он доставил полярников с дрейфующей станции «Северный полюс-41» и судна «Академик Трешников» на безопасный участок льда.

Как сообщил глава ААНИИ Александр Макаров, одна из целей акции с огромным флагом — поднять дух полярникам, которые вынуждены находиться в изоляции в «окружении льдов и самого холодного океана на планете».

«Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», — подытожил Макаров.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Государственного флага назвал триколор символом единства.

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    Марк Леонов
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