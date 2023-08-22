В Тобольске пройдет рыбный фестиваль с варкой ухи и тематическим дефиле

В Тобольске 2 сентября пройдет рыбный фестиваль «Уха-Царица»

В Тобольске Тюменской области 2 сентября пройдет десятый гастрономический фестиваль «Уха-Царица». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

В этот день 13 команд будут готовить уху в больших котлах по своим оригинальным рецептам. Ожидается, что в общей сложности будет сварено более 600 литров ухи. Кроме того, рыбу будут жарить на большой сковороде.

«На площади установим для всех гостей столы и устроим рыбный пир», — отметил собеседник агентства.

Жители и гости города смогут принять участие в разных конкурсах, интерактивных программах, побывать на концертах и мастер-классах, где их научат вязать и лепить рыбок из глины. В программе также ожидается балаганное шествие, которое возглавит огромная красная рыба — символ фестиваля, и конкурс-дефиле костюмов на рыбную тематику.

Кроме того, с 19 августа по 3 сентября в рамках гастрофестиваля пройдут рыбные недели в кафе и ресторанах Тобольска. Посетители смогут проголосовать за самую вкусную уху.

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