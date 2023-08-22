В России назвали способную стать альтернативой ООН международную организацию

Депутат Госдумы Журова: БРИКС может частично заменить ООН

В долгосрочной перспективе БРИКС способна частично заменить Организацию Объединенных Наций (ООН), считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что в условиях ангажированности ООН странам необходима площадка для открытой коммуникации и свободного обмена мнениями.

«Сейчас под флагами стран БРИКС собираются страны, которые понимают и уважают суверенитет друг друга, они не давят друг на друга. Чем больше стран войдут в БРИКС, тем лучше. Как есть альтернатива олимпийскому движению, так и здесь БРИКС — это отчасти альтернатива ООН. Может быть, я говорю слишком масштабно, на будущее рисую такими большими мазками, но почему бы и нет?» — заявила депутат.

Если ООН будет продолжать работать в угоду кому-то, то странам надо будет искать альтернативные площадки, где они могут высказаться, где им не закроют рот. Нужны международные площадки, где на политиков не будут давить и где они смогут сказать, что думают, а не в угоду кому-то. Уже есть своего рода «лист ожидания» тех, кто на подходе к вступлению в БРИКС, и это только плюс Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также напомнила об истории создания ООН.

«СССР в свое время был одним из учредителей ООН. Целью этого было намерение урегулировать конфликты, создать организацию, при которой люди будут жить в мире и понимании», — сказала Журова.

Ранее Китай заявил, что Пекин также поддержал идею расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. В МИД КНР подчеркнули, что Китай готов работать с партнерами по организации, чтобы способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление многополярного мира, стабильности и процветания во всем мире.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Помимо лидеров стран-участников объединения в саммите БРИКС примут участие более 30 стран.