Эксперт Минздрава оценил прекращение поставок в Россию препарата от гепатита С

Эксперт Минздрава: отсутствие в РФ «Зепатира» не скажется на терапии гепатита С

Отсутствие в России препарата «Зепатир» не скажется на терапии гепатита С. Так сообщения о прекращении поставок этого препарата оценил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

По мнению Чуланова, «Зепатир» не является уникальным лекарством.

«Данное решение (о прекращении поставок) не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым», — заявил эксперт.

Чем важен «Зепатир»? «Зепатир» входит в тройку наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. Этот препарат считался одним из самых доступных лекарств от гепатита указанных генотипов. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках соответствующих препаратов составила 19 процентов, в первом полугодии 2023 года — 18 процентов. Ряд российских компаний ведут разработку его дженериков.

О прекращении поставок стало известно ранее из письма Минздрава и подтверждения Росздравнадзора. Производитель уточнял, что речь не идет о мгновенной остановке экспорта. Решение не повлияет на запланированные на 2024 год поставки.