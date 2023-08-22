В Россию прекратят поставки не имеющего аналогов препарата против гепатита С

«Ъ»: американская MSD прекратит поставки в РФ препарата зепатир от гепатита С

Американский фармпроизводитель предупредил о прекращении поставок в Россию препарата зепатир — одного из самых популярных при лечении гепатита С. Об этом со ссылкой на письмо Минздрава и подтверждение Росздравнадзора сообщает «Коммерсантъ».

Компания уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике, однако речь не идет о мгновенной остановке экспорта. Как минимум, решение не повлияет на запланированные в 2024 году поставки.

Зепатир входит в тройку наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В прошлом году его доля в оплаченных государством закупках соответствующих препаратов составила 19 процентов, в первом полугодии 2023 года — 18 процентов. Аналогов этого лекарства в России нет, хотя ряд компаний ведут разработку дженериков. После прекращения поставок медикам придется пользоваться альтернативными схемами.

При этом зепатир значительно дешевле пангенотипных схем (подходят для любых типов вирусов) — 240 тысяч рублей за курс против 370 тысяч. Дешевле обходится только курс «Викейра Пак, но, как сообщалось ранее, к декабрю 2023 года поставки его прекратятся из-за прекращения производства.

Министерство направило письмо о прекращении импорта и производства в стране ряда препаратов в федеральные медучреждения, но затем отозвало его без объяснения причин. Тем не менее представитель Росздравнадзора указал, что в части связанной с зепатиром ситуация была описана верно, MSD прислала в службу отдельное уведомление.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предположил, что после остановки поставок российские компании начнут выпускать аналоги зепатира. Возможно, они попытаются обойти патент, действующий до 2030 года, а можетбыть, получат принудительную лицензию, хотя последний шаг в Минпромторге называют исключительной мерой.

MSD сокращает свой портфель в России с 2022 года. На фоне введения санкций компания пообещала оставить в продаже только жизненно важные средства и вакцины, аналоги которых или альтернативные методы лечения отсутствуют в России.

Ранее сообщалось, что в России из продажи пропадет швейцарское лекарство от рака «Мабтера». Его регистрацию отозвал производитель, компания Roche.