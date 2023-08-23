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09:00, 23 августа 2023Мир

В Европе решение поставить Украине F-16 назвали политическим сигналом

Во Франции решение Запада поставить Украине F-16 назвали политическим сигналом

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Решение Нидерландов, Дании и США поставить Украине истребители F-16 можно назвать в первую очередь политическим сигналом. Об этом заявил генеральный директор Средиземноморского фонда стратегических исследований (FMES) Паскаль Оссер, пишет The Japan Times.

«Это еще один шаг в усилении военной помощи Запада. Если бы западные страны отказались, это создало бы впечатление, что европейцы и американцы ослабляют свою поддержку. В продолжающейся дипломатической битве и на местах это имеет огромное значение», — отметил французский специалист.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16. По его словам, это только начало. В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 таких самолетов.

В НАТО выдвинули Украине условие по использованию F-16. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что альянс пожертвует военную технику только для вытеснения противника с территории Украины.

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    Семен Александров
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