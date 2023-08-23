США выступили против ударов по России после атаки дронов на Москву

Госдеп США после атаки дронов на Москву заявил, что не поддерживает удары по РФ

США выступили против ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — заявил представитель американского дипломатического ведомства. При этом он добавил, что Украина сама решает, как вести боевые действия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники.