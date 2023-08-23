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07:58, 23 августа 2023Мир

США выступили против ударов по России после атаки дронов на Москву

Госдеп США после атаки дронов на Москву заявил, что не поддерживает удары по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pixabay

США выступили против ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — заявил представитель американского дипломатического ведомства. При этом он добавил, что Украина сама решает, как вести боевые действия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники.

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    Семен Александров
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