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09:22, 23 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 34 рейса

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 23 августа, произошла отмена и задержка 34 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 15 самолетов, а два отменили. Во Внуково перенесли шесть рейсов, пять — отменили. В Шереметьево задержали шесть авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ночью во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер». Воздушные гавани столицы не принимали и не выпускали самолеты. Конкретные причины не уточнялись, однако план вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов. В данный момент авиагавани работают в штатном режиме.

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    Зарина Дзагоева
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