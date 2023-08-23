Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 23 августа 2023Россия

Экс-охранник главы Крыма забыл борсетку на лавочке и лишился полумиллиона рублей

Экс-охранник главы Крыма Аксенова забыл борсетку и лишился полумиллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Экс-охранник главы Крыма Сергея Аксенова забыл борсетку на лавочке и лишился полумиллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации издания, до этого бывший секьюрити Аксенова отдыхал в ресторане. Затем мужчина вызвал такси. Он поставил аксессуар с деньгами на лавку, ожидая подачи машины.

В дороге россиянин понял, что где-то оставил борсетку. Он связался с официанткой кафе и попросил ее осмотреть залы, а также близлежащие территории. Также мужчина рекомендовал вызвать к месту возможного происшествия полицейских.

Борсетка нашлась на лавочке. Тогда довольный мужчина вернулся и хотел отблагодарить сотрудников Росгвардии, следивших за предметом. Однако осуществить этого не получилось, поскольку денег внутри кошелька не было.

Оперативники начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы обвинила кафе ЦУМа в подмене и краже шубы за 800 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Турция и ООН подготовят предложения России по зерновой сделке

    Российский губернатор сообщил о гибели трех мирных жителей после обстрела ВСУ

    Стало известно о проблемах игрока сборной России с получением британской визы

    Диетолог назвала частые ошибки при переходе на правильное питание

    Экс-полицейского из Сибири осудят за взятки в виде iPhone и карабина Browning

    Экс-охранник главы Крыма забыл борсетку на лавочке и лишился полумиллиона рублей

    В США призвали отменить многомиллиардную помощь Украине

    В ЛНР заявили о большом количестве тел бойцов ВСУ под Купянском

    Мошенники выманили у российского психолога более четырех миллионов рублей

    Глава Химок рассказал о повреждениях из-за падения обломков украинского дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости