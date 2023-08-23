Экс-охранник главы Крыма забыл борсетку на лавочке и лишился полумиллиона рублей
Экс-охранник главы Крыма Сергея Аксенова забыл борсетку на лавочке и лишился полумиллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
По информации издания, до этого бывший секьюрити Аксенова отдыхал в ресторане. Затем мужчина вызвал такси. Он поставил аксессуар с деньгами на лавку, ожидая подачи машины.
В дороге россиянин понял, что где-то оставил борсетку. Он связался с официанткой кафе и попросил ее осмотреть залы, а также близлежащие территории. Также мужчина рекомендовал вызвать к месту возможного происшествия полицейских.
Борсетка нашлась на лавочке. Тогда довольный мужчина вернулся и хотел отблагодарить сотрудников Росгвардии, следивших за предметом. Однако осуществить этого не получилось, поскольку денег внутри кошелька не было.
Оперативники начали проводить проверку.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы обвинила кафе ЦУМа в подмене и краже шубы за 800 тысяч рублей.