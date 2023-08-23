Идею создать валюту для БРИКС вместо доллара оценили

Экономист Абрамов: расчетная единица для БРИКС вместо доллара упростит сделки

Единая расчетная единица для стран БРИКС вместо доллара может упростить сделки между странами объединения, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» оценил идею такой альтернативы платежам в американской валюте.

«Это просто некое техническое средство для платежей. Если между странами БРИКС будет достаточный товарооборот, то появление такой расчетной единицы даст возможность рассчитываться без доллара. В свое время, например, существовал переводной рубль в рамках Совета экономической взаимопомощи. Какая-то расчетная единица может быть и при активной и взаимной торговле между странами БРИКС. Это скорее средство облегчения торговых отношений, нежели конкуренция доллару и евро», — объяснил он.

При этом экономист считает, что единая расчетная единица не станет новой валютой, аналогичной евро.

Это не новая валюта, потому что новая валюта — это обязательства стран по поддержанию ее курса, согласование бюджетных, банковских политик. Это просто техническое средство, чтобы сделать расчеты и сделки быстрее и эффективнее экономически Александр Абрамов экономист

В разговоре с телеканалом CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов России Антон Силуанов допустил, что страны объединения могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару.

Российский лидер Владимир Путин также заявил, что в организации набирает силу необратимый процесс дедолларизации. Как отметил глава государства, страны сообщества запускают новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Между ними растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты, добавил он.